تغييرات جذرية في لجنة تحكيم ” ذافويس ” ومذيعي الخليج يسيطرون

أميرة خالد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تغييرات جديدة في النسخة الخامسة من برنامج المواهب الفنية ” ذافويس” المذاع على قناة MBC الفضائية والمنتظر عرضه قريباً .

ومن المرجح ان يقدم احد مذيعي او مذيعات الخليج العربي البرنامج فيما لم الكشف عن أسماء بعينها .

كما ستطرأ تغييرات جذرية على لجنة التحكيم ، و سيبقي الفنان عاصي الحيلاني وتعود النجمة شيرن عبد الوهاب إلى اللجنة التي غابت عنها الموسم الماضي .

الجدير بالذكر أن آخر موسم لبرنامج المواهب الشهير كان في مارس الماضي ، إذ ارتفع عدد طلبات المشاركة إلى الآلاف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة غبر الفيديوهات الغنائية التي يرسلها الراغبين .