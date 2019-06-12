تغييرات جذرية في لجنة تحكيم ” ذافويس ” ومذيعي الخليج يسيطرون
كشفت مصادر إعلامية عن تغييرات جديدة في النسخة الخامسة من برنامج المواهب الفنية ” ذافويس” المذاع على قناة MBC الفضائية والمنتظر عرضه قريباً .
ومن المرجح ان يقدم احد مذيعي او مذيعات الخليج العربي البرنامج فيما لم الكشف عن أسماء بعينها .
كما ستطرأ تغييرات جذرية على لجنة التحكيم ، و سيبقي الفنان عاصي الحيلاني وتعود النجمة شيرن عبد الوهاب إلى اللجنة التي غابت عنها الموسم الماضي .
الجدير بالذكر أن آخر موسم لبرنامج المواهب الشهير كان في مارس الماضي ، إذ ارتفع عدد طلبات المشاركة إلى الآلاف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة غبر الفيديوهات الغنائية التي يرسلها الراغبين .
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