” أحلام ” تعلق على العمل الإرهابي بمطار أبها
علفت الفنانة الإماراتية أحلام على العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم.
ونشرت ” أحلام ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة لعلم المملكة العربية السعودية، وعلقت عليها قائلة: ” اللهم أحفظ أهلنا في أبها، نسألك اللهم أن تحفظ بلاد الحرميين الشريفيين ” .
وأضافت: ” اسأل الله العظيم الشفاء العاجل للمصابين.. اللهم احفظ البلاد والعباد ” .
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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لللل[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 10 دقائق
ياليت كل الفنانات اللي جاءؤ يغنون كانوا في المطار
ومر الصاروخ عليهم مجرد يسلم عليهم