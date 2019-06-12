” أحلام ” تعلق على العمل الإرهابي بمطار أبها

أبو ظبي(صدى):

علفت الفنانة الإماراتية أحلام على العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم.

ونشرت ” أحلام ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة لعلم المملكة العربية السعودية، وعلقت عليها قائلة: ” اللهم أحفظ أهلنا في أبها، نسألك اللهم أن تحفظ بلاد الحرميين الشريفيين ” .

وأضافت: ” اسأل الله العظيم الشفاء العاجل للمصابين.. اللهم احفظ البلاد والعباد ” .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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