تبادل الشتائم بين مدير أعمال هيفاء وهبي والصحافي إيلي باسيل

بيروت(صدى):

تابدل كٌل من مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي ” وزيري ” ، والصحافي إيلي باسيل ، الشتائم عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما كشف باسيل عن مرض هيفا وهبي بالكبد .

وكذب وزيري عبر تويتر ” باسيل ” ،قائلاً “مش صحيح يا إيلي لو سمحت اتاكد من الأخبار اللي بتجيلك.. شكرًا”، ليعود باسيل ويتحدى وزيري ويصر على أن هيفا مريضة بالكبد وما نشره عن تفاصيل مرضها هو صحيح.

للمرة الثانية رد وزيري على باسيل، ولكنه تطاول ووجه له الشتائم ، وقال: “لما تقول الملاحظه دي تبقي ملكش كلمه عشان إنت عرفت الحقيقه ومش قادر تكدب خبرك ومش فارق معاك مشاعر أهلها وناسها.. أنا من ناحيتي بقولك انت مش مهني بتحب الزيطه ويلا هلل زي النسوان في لايف بتاعك واتكلم واقول اح ويح وده اخرك..”.

ليرد عليه باسيل بالقول: “محمد وزيري أنا ما غلطت بإمَّك وشرفَها لحتى تغلط حضرتك بإمّي! الموضوع أخلاقيًّا وشرفيًّا زاد كتير كتيييير عن حدّه!! على كلٍّ… كلّو بوقته”، وهو ما رد عليه وزيري مجدداً وقال: “لا ده وقته يا باسيل اللي عندك طلعه يا حبيبي انا مبخافش والموضوع اخلاقيا ومهنيا فعلا بس انت لا تعرف عن الاخلاق ولا المهنيه انت كذاب”.