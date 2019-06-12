بالفيديو.. مديرة مدرسة تحاول إضرام النيران في نفسها أمام مبنى وزارة التعليم

بيروت(صدى):

أقدمت مديرة مدرسة على سكب الوقود على نفسها ومحاولة إضرام النيران بها خلال اعتصام شاركت فيه مع الطلاب وأولياء الأمور امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان .

وأظهر فيديو بثته قناة ” otv ” خلال تغطيتها للحادث تدخل الطلاب وأولياء الأمور على وجه السرعة لإنقاذ المديرة وقاموا بسكب المياه على جسدها فيما قام الدفاع المدني بنقلها إلى المستشفي لتلقي علاج إثر إصابة وجهها بجروح طفيفة نتيجة تفاعل الوقود مع حرارة الصيف .

واكدت المديرة ” حنان كرباج ” في تصريح لها أن مدرستها “ليست دكان “ومسجلة وفقاً للوائح القانونية اعتراضاً على قرار الوزير .

وكانت مدرسة “الإتحاد التربوي ” قد نفذت الإعتصام اعتراضاً على عدم منح الوزير ” اكرم شهيب ” بطاقات الإمتحانات الرسمية للطلاب ما يهدد بتخلفهم عن تأديتها .