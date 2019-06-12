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الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها برفقة الملك عبدالله

الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها برفقة الملك عبدالله
عمان(صدى):

نشرت الملكة رانيا العبدالله ، صورة برفقة زوجها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، تهنأه بها بمناسبة عيد زواجهما في 10 يونيو .

نشرت ملكة الأردن صورة تجمعها بالملك عبدالله، أرفقتها بمعايدة خاصة،
وعبرت الملكة رانيا عبر الصورة عن سعادتها بوجوده ، قائلة ، ” كم أنا محظوظة بقربك.. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه… سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .

ويصادف العاشر من يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله و يذكر أن حفل زفاف جلالتيهما أقيم في العاشر من شهر يونيو العام 1993 في قصر زهران.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 24 دقيقة

تم زواجهما
في قصر زهران

حلوة هذي

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