الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها برفقة الملك عبدالله

عمان(صدى):

نشرت الملكة رانيا العبدالله ، صورة برفقة زوجها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، تهنأه بها بمناسبة عيد زواجهما في 10 يونيو .

نشرت ملكة الأردن صورة تجمعها بالملك عبدالله، أرفقتها بمعايدة خاصة،

وعبرت الملكة رانيا عبر الصورة عن سعادتها بوجوده ، قائلة ، ” كم أنا محظوظة بقربك.. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه… سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .

ويصادف العاشر من يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله و يذكر أن حفل زفاف جلالتيهما أقيم في العاشر من شهر يونيو العام 1993 في قصر زهران.