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الجيش الإسرائيلي يزج باسم محمد صلاح ويستخدم صورته لمهاجمة الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يزج باسم محمد صلاح ويستخدم صورته لمهاجمة الفلسطينيين
ماجد محمد(صدى):

قام أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باستغلال صورة النجم المصري محمد صلاح، ليهاجم بها الفلسطينيين ووصفهم بـ ” الإرهابين ” وفقًا لقوله.

ونشر ” أفخياي ” صورة محمد صلاح وهو يسمك بسمكة اصطادها على ساحل البحر الأحمر قائلاً: ” صيد الأسماك في قطاع غزة هو أحد أهم المجالات الاقتصادية التي يعتمد عليها الصيادون للرزق، وأي سمك في العالم أطيب من سمك غزة ” .

وتابع: ” لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة.. اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولا وأخيرًا ” .

وأضاف: ” لا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيين بحرمانكم مما رزقكم الله، محمد صلاح… علِّم قادة الإرهاب فوائد السمك ” .

كما استشهد بآية من القرآن الكريم: ” وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ” .


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