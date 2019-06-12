بالفيديو.. افتتاح شاطئ ” نيكي بيتش ” العالمي بجدة ومصادر تكشف أسعار التذاكر

جدة(صدى):

شهدت مدينة جدة افتتاح شاطي ” نيكي بيتش ” أحد أهم الشواطئ الفاخرة حول العالم والذي من المتوقع أن يرفع عدد رحلات السياحة المحلية والأجنبية .

وكشفت مصادر أنه يمكن دخول الشاطئ خلال موسم جدة بسعر تذكرة 500 ريال للفرد في جميع أيام الأسبوع و700 ريال نهاية الأسبوع .

كما يمكن حجز كابينة ” VIP ” تستوعب 8 أشخاص بسعر 10 آلاف ريال ، إلا انه لم يعلن بعد عن الأسعار رسمياً .