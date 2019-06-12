رودريجيز يبقى مع الاتحاد لـ3 أسباب

طلال الغامدي(صدى):

جعل ترشح إدارة جديدة لنادي الاتحاد بقيادة أنمار الحايلي ورحيل لؤى ناظر والذي كان يرى ضرورة استمرار اللاعب جارس رودريجيز لموسم اخر؛ مصير اللاعب غير مضمون

وتبدو مسألة بقاء المحترف الذي ينتمى إلى جزر الرأس الأخضر أقرب من رحيلة حتى مع التغييرات الإدارية المنتظرة؛ حيث يتواجد بعقد رودريجيز شرط جزائي كبير وبالتالي مسالة تغييره ليست بتلك السهولة مع الاشتراطات الجديدة للهيئة بعدم تحميل الأندية ديون إضافية.

ويمتاز اللاعب الأفريقي بأنه إضافة إلى سرعته يجيد صناعة الحلول الهجومية سواء في الصناعة أو التسجيل ولذلك يعتبره كثيرون الأنسب لتعويض فهد المولد الموقوف انضباطيا لمدة عام كامل.