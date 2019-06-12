أطعمة تساعدك على تجنب تناول السكر عند خسارة الوزن

أميرة خالد(صدى):

يحرص بعض الأشخاص على تجنب السكر والأغذية التي تحتوي عليه بوجباتهم الغذائية؛ وذلك في سعي منهم لخسارة الوزن والمحافظة على أجسامهم رشيقة، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض الأطعمة التي تساعد الأشخاص على تجنب تناول السكر.

– بذور الشيا

عند تناولها تمتص البذور الألياف الغذائية القابلة للذوبان الماء فتعطي المرء شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تكبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.

– الفواكه

تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، لذلك على المرء أن يتناول الفواكه مثل” المانجو أو التوت أو العنب “التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

– المكسرات

عندما يتم تناولها فإنها تبقي الجسم مكتفيا لفترة زمنية أطول، فهي تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة أحادية مفيدة للقلب.

– العصائر

تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وتناولها بعد الإفطار أو الغداء يمنح شعورًا بالرضا، كما يكبح الشعور بالحاجة إلى تناول أي مواد حلوة بعد الوجبة الغذائية.

– التمور

تحتوي ” التمور ” على كميات كبيرة من المغذيات مثل ” البوتاسيوم والألياف والحديد والمركبات المفيدة ” ، لذا فتناولها يقلل الرغبة في تناول السكر أو المشروبات السكرية.