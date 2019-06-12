” الجمارك ” : تجاهل المسافرين لإقرار الإفصاح يعرضهم لمخالفات مالية فادحة

حمود العنزي(صدى):

أكدت هيئة الجمارك على ضرورة تعبئة نموذج الإفصاح المالي لجميع المسافرين من وإلى المملكة وتقديمه لموظفي الجمارك تفادياً للمسائلة القانونية والغرامة التي تصل إلى 50 % من قيمة المضبوطات .

وأوضحت الهيئة في بيان توعوي لها أن الإفصاح يسري على المبالغ المالية التي تزيد عن 60 ألف ريال والمجوهرات والسبائك والأحجار الكريمة والبضائع التجارية التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال والسلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية والمواد المقيدة والمحظورة .

واكدت الهيئة ان هذا الإجراء الإلزامي يحمي المسافر من تهمة غسيل الأموال او التهريب او التهرب من الضرائب والرسوم ، مشيرة إلى أن تجاهله يعرض المسافر لغرامة 25 من قيمة المضبوطات في المرة الأولى و50% في المرة الثالثة .