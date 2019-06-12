هيئة الطيران المدني: حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، وذلك بعد العملية الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت باستهداف صالة القدوم في مطار أبها الدولي، ما أدى لإصابة عدد من المسافرين بينهم نساء وأطفال.

وتعمل الجهات العسكرية والأمنية على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها -.