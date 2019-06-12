” جريزمان ” يحدد وجهته المستقبلية: الإعلان سيكون بأقرب وقت

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، عن اتخاذه قراراً نهائياً بشأنه وجهته المستقبلية في الموسم المقبل، مبينًا أنه سينتظر قليلاً للإعلان عن ذلك.

وعن ذلك، قال ” جريزمان ” : ” أطالبكم بالصبر قليلاً، أعرف المكان الذي أريد اللعب فيه، أدرك التضحيات التي أود أن أبذلها، أنا أيضاً لا أطيق صبراً، وأتمنى أن يكون الإعلان في أقرب وقت ممكن ” .

وعن ما إذا كان سيستمر في اللعب بالدوري الإسباني، قال: ” سوف نرى هذا.. لا أعرف إذا ما كان الأول من يوليو سيكون يوم الحسم، أتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن، يجب الانتظار قليلاً ” .