زوجة مسؤول كويتي سابق تدخل في مشاجرة عنيفة مع مضيفة بالطائرة

خالد الظفيري(صدى):

دخلت زوجة إعلامي كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة، في مشاجرة عنيفة مع مضيفة مصرية على متن طائرة كانت متجهة من مصر إلى الكويت، ما استدعى تدخلا أمنيا؛ حيث إن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة بين سيدتين عكرتا صفو المسافرين.

وطالب قائد الطائرة رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط؛ حيث عند وصول الطائرة اقتيدت المتشاجرتان وهما زوجة عضو مجلس الأمة سابقا ومضيفة، وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة وتمت إحالتهما لمركز شرطة جليب الشيوخ التابع للمطار.

وتقدمت المضيفة المصرية بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها خلال رحلة طيران الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مصر إلى الكويت يوم الاثنين.