وصفات طبيعية تساعدك على إنقاص وزنك قبل زفافك

أميرة خالد(صدى):

تسعى كل ” عروس ” للظهور بجسم رشيق وجذاب بيوم زفافها؛ لذلك تحاول اتباع حمية غذائية من أجل إنقاص عدة كيلوجرامات من وزنها قبل زفافها، لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم بعض الوصفات الطبيعية لإنقاص الوزن.

– وصفة ” القرفة والجنزبي ”

تتكون من ” ملعقة من القرفة، ملعقة من الزنجبيل، ملعقة من مسحوق الكاري، ⅓ كوب من المياه، ¾ كوب من الحليب ” .

يتم وضع كافة المكونات الجافة إلى الماء المغلي، وإضافة الحليب إلى الخليط السابق وامزجيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات، ثم تناولي هذا المشروب قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

– وصفة ” الكركم والليمون ”

وتتكون من ” ملعقة كركم، ملعقة مبشور ليمون، ملعقة عسل كبيرة، كوب ماء دافئ ” .

أحضري الماء وضعي كافة المكونات السابقة عليه، ثم تناولي المشروب مرتين يوميًا ” مرة بعد الاستيقاظ من النوم، والثانية قبل الذهاب إلى النوم مباشرة ” .

– وصفة ” خل التفاح ”

تتكون من ” كوب من الماء الدافئ، ملعقة صغيرة من خل التفاح ” .

أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح على الماء الفاتر وامزجي الخليط جيدًا، وتناولي الخيلط بعد الوجبات الرئيسية.