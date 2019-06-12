بالفيديو.. سيارات GLB التابعة لمرسيدس تخرج إلى النور

أميرة خالد(صدى):

كشفت ” مرسيدس “، عن النموذج الجديد من سيارات GLB، بمواصفات تجعل من هذه السيارات واحدة من أفضل مركبات الكروس وفر العائلية في العالم، والتي جاءت بتصميم يجمع بين تصاميم سيارات A-Class و GLA التي طرحتها “مرسيدس” في العامين الأخيرين.

وتعد من بين مزايا السيارة الجديدة بتصميم شبك الواجهة الأمامية الأنيق، ومصابيح الـ LED الجذابة، والانسيابية العالية للهيكل، إضافة إلى القمرة الداخلية التي تتسع لـ 7 ركاب، والمزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين، واحدة في منتصف واجهة القيادة، واخرى قبالة السائق مباشرة.

وتعمل هذه السيارات بأنظمة رؤية تعمل بكاميرات ترصد كامل محيطها، وحساسات للمسافات لمنع اصطدامها بالأجسام الأخرى على الطرقات، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع، وأنظمة إلكترونية للتحكم بالسرعة ومنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المكسوة بالرمال أو الثلوج.