الوحدة يتعاقد مع نيكولاس ميليسي رسميا

ماجد محمد(صدى):

كشفت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط الأورغوياني نيكولاس ميليسي رسميًا، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الظفرة.

وأصدر النادي بيان رسمي أوضح فيه أن ” نيكولاس ” سيُجري الفحوصات الطبية في الأيام المقبلة لإتمام عملية التعاقد، قائلاً: ” يتمنى مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح للاعب مع النادي ” .

يٌذكر أن ” الوحدة ” كان قد أعلن يوم الأحد الماضي عن التعاقد رسميًّا مع المدرب الهولندي موريس شتاين؛ ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لمواطنه تين كات، ولمدة عام واحد قابل للتجديد.