صورة مسربة تكشف جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي للموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

كشفت صورة مسربة على مواقع التواصل الإجتماعي عن جدول مباريات االأسبوع الأول من لدوري الإنجليزى للموسم المقبل 2019- 2020 .

ومن المقرر إعلان القرعة الرسمية للدوري الإنجليزي غدًا الخميس، في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة .

وسينطلق الأسبوع الأول يوم السبت الموافق 10 اغسطس وفقاً للجدول المسرب ، على ان تكون المباراة الأولى بين توتنهام هوتسبير ونورويتش سيتي .

كما سيشهد اليوم نفسه مباريات كريستال بالاس مع آرسنال، وساوثهامبتون مع تشيلسي، وبيرنلي مع ليفربول، وإيفرتون مع نيوكاسل، وواتفورد مع وست هام، وبورنموث مع شيفيلد يونايتد .

اما اليوم التالي سبشهد مباريات أستون فيلا امام ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد امام برايتون، بينما يلعب مانشستر سيتي، حامل اللقب، خارج أرضه مع وولفرهامبتون في اليوم الثالث .

الجدير بالذكر ان الدوري الإنجليزي للموسم المقبل سيشهد منافسات قوية خاصةً بين ليفربول الفائز بلقب بطولة اوروبا مؤخراً ومانشستر سيتي الذي يرغب في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي .