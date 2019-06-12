في 2018.. إيرادات أرامكو تتجاوز 355 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

بلغت إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018 لتسجل ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017، فيما وصل صافي ربح أرامكو العائد للمساهمين 75.898 مليار دولار في 2017.

ووصلت تكاليف التشغيل في أرامكو السعودية 143.032 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 108.732 مليار دولار في 2017، وكذلك إجمالي أصول أرامكو السعودية 358.978 مليار دولار في 2018.

وذلك لتسجل ارتفاعا من 294.014 مليار دولار في 2017؛ بينما بلغت مطلوبات أرامكو شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة 48.990 مليار دولار في 2018، صعودا من 39.747 مليار دولار في 2017.