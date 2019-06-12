بالفيديو.. طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري
نشرت هيئة الهلال الأحمر ” فيديو توعوي ” ، عن طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أوما يُعرف بضربات الشمس.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خطوات إسعاف المُصاب بالإجهاد الحراري، وقد جاءت كالتالي:
– وضع المُصاب في مكان به مظلة.
– مساعدة المُصاب على التمدد وخلع ملابسه الثقيلة.
– رفع أقدام المصاب إذا كان واعي.
– تقديم مياه فاترة للمصاب إذا كان واعي، وإذا لم يكن واعي يجب تعريض جسمه لمصدر هواء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75198 ] نشر منذ 30 دقيقة
معلومات مهمه جداً ,,