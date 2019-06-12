بالفيديو.. طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري

نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة الهلال الأحمر ” فيديو توعوي ” ، عن طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أوما يُعرف بضربات الشمس.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خطوات إسعاف المُصاب بالإجهاد الحراري، وقد جاءت كالتالي:

– وضع المُصاب في مكان به مظلة.

– مساعدة المُصاب على التمدد وخلع ملابسه الثقيلة.

– رفع أقدام المصاب إذا كان واعي.

– تقديم مياه فاترة للمصاب إذا كان واعي، وإذا لم يكن واعي يجب تعريض جسمه لمصدر هواء.