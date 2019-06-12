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بالفيديو.. طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري

بالفيديو.. طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري
نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة الهلال الأحمر ” فيديو توعوي ” ، عن طرق إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أوما يُعرف بضربات الشمس.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خطوات إسعاف المُصاب بالإجهاد الحراري، وقد جاءت كالتالي:
– وضع المُصاب في مكان به مظلة.
– مساعدة المُصاب على التمدد وخلع ملابسه الثقيلة.
– رفع أقدام المصاب إذا كان واعي.
– تقديم مياه فاترة للمصاب إذا كان واعي، وإذا لم يكن واعي يجب تعريض جسمه لمصدر هواء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75198 ] نشر منذ 30 دقيقة

معلومات مهمه جداً ,,

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