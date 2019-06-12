” هواوي ” تعترف بتأثير العقوبات الأمريكية وتعلن تأجيل طموحاتها

وكالات(صدى):

لم يطل صمود شركة هواوي الصينية عقب أزمتها مع الحكومة الأمريكية طويلاً ، إذاعترف كبير الإستراتيجيين بمجموعة الأعمال الاستهلاكية بالشركة بالتأثير السلبي الواقع علىها .

وقال ” شاو يانج ” كبير الإستراتيجيين خلال معرض ” سي إي أس آسيا ” بشنجهاي : نرغب في أن نصبح الشركة الأكبر “عالميًا” في الربع الرابع من هذا العام، لكننا نشعر بأن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول .

وكانت ” هواوي ” تستعد بالفعل للتفوق على الشركة الأولى عالمياً في إنتاج الهواتف الذكية ” سامسونج ” بنهاية العام الجاري او بداية 2020 كأقصى تقدير ، بعدما تفوقت على ” أبل ” بداية 2019 ، إلا ان العقوبات الأمريكية أخرت احلام الشركة العملاقة .

وشهدت الفترة الأخيرة حجب عدد من التطبيقات الخاصة بجوجل وفيسبوك وتحديثات ” آندرويد” مع الشركة بسبب عدم رضا الحكومة الأمريكية التي تراودها مخاوف أمنية حسب قولها تجاه هواوي .