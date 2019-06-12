” نظام العمل ” يؤكد على حقوق المرأة الموظفة بالقطاع الخاص أثناء الحمل والوضع

علي القحطاني(صدى):

اكد نظام العمل على حقوق المرأة الموظفة بالقطاع الخاص إذا كانت في حالة حمل أو وضع ، إذ لا يجوز لصاحب العمل فصلها أثناء مرضها الناتج عن الحمل وذلك وفقاً للمادة 156 من النظام .

وتنطبق المادة مالم تتجاوز مدة غيابها 180 يوم ، كما لا يجوز فصلها خلال الـ 180 يوم السابقة لتاريخ الولادة .

كما اوضح نظام العمل على أحقية المرأة في التمتع بأجازة وضع مدتها 180 يوم وفقاً للمادة ” 155 ” ولا يجوز لصاحب العمل فصلها او إنذارها ايضاً .