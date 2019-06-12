” كراني ” يكشف عن ارتفاع شديد بالحرارة في وسط المملكة
كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بأجواء شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.
وأوضح ” كراني ” : ” يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية ” .
وتابع: ” شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 – 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب ” .
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