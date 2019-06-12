” كراني ” يكشف عن ارتفاع شديد بالحرارة في وسط المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بأجواء شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.

وأوضح ” كراني ” : ” يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية ” .

وتابع: ” شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 – 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب ” .