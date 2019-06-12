اعترافات مثيرة للمتهم بقتل واغتصاب الفلسطينية آية مصاورة

كانبرا(صدى):

أعلن القضاء الأسترالي عقد جلسة الحكم بشأن المتهم بجريمة اغتصاب وقتل الطالبة الفلسطينية آية مصاورة مطلع اكتوبر المقبل وذلك بعد أن أقر بجريمته في القضية التي أثارت الرأي العام االأسترالي وتسببت في مظاهرات الآلاف بمسقط رأسها .

واعترف المذنب “20 ” عام امام المحكمة العليا بإغتصاب وقتل الطالبة أثناء عودتها إلى منزلها منتصف ليل 16 يناير الماضي ليتم العثور على جثتها ملقاه بين الأشجار قرب محطة القطار بملبورن .

وكانت الجريمة قد تسببت في موجة من الغضب بشأن الخطر المهدد للنساء وتراجع الجهود الأمنية لحمايتهن في الشورع العامة بالمدن الكبري كما تفاعل الآلاف من الفلسطينين مع قضية الطالبة التي ذهبت إلى استراليا لتحقيق احلامها لينتهي مصيرها بتلك الجريمة الشنيعة .