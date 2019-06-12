مضادات الاكتئاب تتلف الخلايا العصبية وتؤدي للخرف

ستوكهولم(صدى):

كشفت دراسة أجراها أطباء من السويد وأميركا، أن تناول مضادات الاكتئاب في منتصف العمر يؤدي لمضاعفة احتمالات الإصابة بالخرف ثلاث مرات.

حيث أظهرت الدراسة أن مضادات الاكتئاب قد تتلف الخلايا العصبية المهمة في المخ؛ أوتوقف نمو الخلايا العصبية أو ربما تكون سامة للخلايا الطبيعية في المخ.

وعن هذه الدراسة، فقد تضمنت أكثر من 71 ألف شخص تمت متابعتهم على مدار 10 سنوات، منذ عام 2002 وحتى عام 2012.

وأوضحت نتائجها أن هناك زيادة في معدلات الخرف 3.4 مرة، بين الأشخاص الذين تناولوا أدوية الاكتئاب بعد سن الـ50 عن سواهم ممن لم يتناولوا هذا النوع من العلاجات.