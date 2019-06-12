إيران تنازع وتطلب تدخل اليابان لحل أزمتها

طهران(صدى):

تعمل إيران على التخفيف من حدة التوترات التي افتعلتها وذلك بعدما انقلب عليها الأمر وفرضت عليها عقوبات؛ حيث لجأ مسؤولون إيرانيون اليوم الاربعاء، إلى رئيس الوزراء الياباني للتوسط في تخفيف العقوبات النفطية على إيران.

وتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران، الأربعاء، في رحلة حظيت باهتمام بالغ، معرباً عن أمله في المساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وتصاعد التوتر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والعديد من القوى العالمية وإعادة فرض عقوبات على طهران.