الذهب يتعافى مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب مخاوف التجارة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين مما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولارا للأوقية.