وفاة طبيبة بغرفة العمليات يثير فزع الأطباء العاملين بالمستشفى

القاهرة(صدى):

توفت طبيبة مصرية ” 35 عامًا ” داخل غرفة عمليات بأحد المستشفيات وهي تؤدي عملها؛ الأمر الذي أثار خزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها.

وعن التفاصيل، تفاجأ الأطباء والعاملون بسقوط طبيبة التخدير مارجريت نبيل حنا متوفاة داخل غرفة العمليات؛ وذلك بعد انتهائها من عملها في تخدير حالة مرضية كانت تستعد لإجراء جراحة خطيرة.

ومن جانبهم، قال الأطباء بالمستشفى أن زميلتهم سقطت متوفاة، فور انتهائها مباشرة من عملها في تخدير الحالة المرضية.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة بتكريم ” الطبيبة ” وإطلاق اسمها على منشأة صحية تخليدا لذكراها.