  • الأربعاء 12

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شركة صناعية كبرى بجدة تعلن عن وظائف فنية شاغرة

شركة صناعية كبرى بجدة تعلن عن وظائف فنية شاغرة

شركة صناعية كبرى بجدة تعلن عن وظائف فنية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صناعية كبرى في جدة عن توفر وظائف فنية شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك بمسمى ” لحامين وفنيين إنتاج ” .

الشروط المطلوبة كالتالي :

1- شهادة الثانوية الصناعية او الكلية التقنية و مايعادلها ( تخصص انتاج أو لحام ) .
2- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان مدينة جدة .

وأبانت الشركة أنها توفر المزايا التالية :

1- راتب مغري بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات وحوافز مالية .
2- تأمين طبي للموظف و لجميع أفراد عائلته
3- إجازة أسبوعية يومين
4- إجازة سنوية 21 يوم.

وأوضحت أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :
[email protected]


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *