شركة صناعية كبرى بجدة تعلن عن وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صناعية كبرى في جدة عن توفر وظائف فنية شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك بمسمى ” لحامين وفنيين إنتاج ” .

الشروط المطلوبة كالتالي :

1- شهادة الثانوية الصناعية او الكلية التقنية و مايعادلها ( تخصص انتاج أو لحام ) .

2- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان مدينة جدة .

وأبانت الشركة أنها توفر المزايا التالية :

1- راتب مغري بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات وحوافز مالية .

2- تأمين طبي للموظف و لجميع أفراد عائلته

3- إجازة أسبوعية يومين

4- إجازة سنوية 21 يوم.

وأوضحت أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]