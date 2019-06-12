شركة صناعية كبرى بجدة تعلن عن وظائف فنية شاغرة
أعلنت شركة صناعية كبرى في جدة عن توفر وظائف فنية شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك بمسمى ” لحامين وفنيين إنتاج ” .
الشروط المطلوبة كالتالي :
1- شهادة الثانوية الصناعية او الكلية التقنية و مايعادلها ( تخصص انتاج أو لحام ) .
2- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان مدينة جدة .
وأبانت الشركة أنها توفر المزايا التالية :
1- راتب مغري بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات وحوافز مالية .
2- تأمين طبي للموظف و لجميع أفراد عائلته
3- إجازة أسبوعية يومين
4- إجازة سنوية 21 يوم.
وأوضحت أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :
[email protected]
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