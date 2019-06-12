أنور قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن ‏الانفراج في الوضع الحالي في السودان يدعو للتفاؤل.

وأوضح أنور قرقاش: ” ندعو أن يؤسس لإتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي ” .

وكان المبعوث الإثيوبي إلى السودان، قد أعلن موافقة زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة بعد تعليق العصيان المدني، لافتًا أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريبًا.