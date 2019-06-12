محمد نور يعود للملاعب لقيادة الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

يعود اللاعب محمد نور 41 عاما، لملاعب كرة القدم وقيادة نادي الاتحاد بعد انتهاء فترة الإيقاف التي كان قد تعرض لها في يناير القادم 2020، حيث يفكر في اختتام مشواره الطويل بحفل اعتزال كبير يليق بمسيرته الحافلة بالإنجازات.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر أن نور بإمكانه رفع استئناف للفيفا عن فترة الـ٤٩ يوما وخصمها من فترة الإيقاف الكلية، والعودة للملاعب في ٢٩ نوفمبر القادم؛ فيما يعتبر في جاهزية شبه مكتملة، وهو الأمر الذي سيسهل عليه مهمة العودة وتمثيل صفوف الفريق الاتحادي.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، قد أوقفت اللاعب محمد نور عن اللعب بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥؛ بسبب وجود عينة إيجابية، قبل نقض القرار من لجنة الاستئناف للقضايا، ومن ثم أصدرت محكمة التحكيم الرياضي ” كاس ” قرارا بإيقاف اللاعب ٤ سنوات.