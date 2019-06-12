شركة تسويق للذهب والمجوهرات تعلن عن حاجاتها لموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” تسويق ” للذهب والمجوهرات عن حاجتها لموظفين بفروعها بالعديد من مدن المملكة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– مشرف منطقة

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بالاشراف وادارة فريف العمل.

– مدير معرض

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بإدارة المعرض وخبرة بمجال الذهب.

– بائع ذهب ومجوهرات

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة في نفس المجال.

– موظف IT

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الخبرة.

* أماكن العمل

” جدة ، مكة المكرمة ، الطائف ، الرياض ، المدينة ، حائل ، حفر الباطن ،جازان ، صبيا ، ابو عريش ، خميس مشيط ، محائل عسير ” .

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]