شركة تسويق للذهب والمجوهرات تعلن عن حاجاتها لموظفين
كشفت شركة ” تسويق ” للذهب والمجوهرات عن حاجتها لموظفين بفروعها بالعديد من مدن المملكة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– مشرف منطقة
يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بالاشراف وادارة فريف العمل.
– مدير معرض
يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بإدارة المعرض وخبرة بمجال الذهب.
– بائع ذهب ومجوهرات
يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة في نفس المجال.
– موظف IT
يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الخبرة.
* أماكن العمل
” جدة ، مكة المكرمة ، الطائف ، الرياض ، المدينة ، حائل ، حفر الباطن ،جازان ، صبيا ، ابو عريش ، خميس مشيط ، محائل عسير ” .
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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