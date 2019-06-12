تعيين 3 شخصيات بينهم سيدتين لإدارة مبادرات وطنية ثقافية جديدة

علي القحطاني(صدى):

قرر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان تعيين ثلاث شخصيات بينهم امرأتين لإدارة ثلاث مبادرات ثقافية ووطنية جديدة .

ومن المقرر تعيين ” أحمد الملا ” رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام والمسئولة عن الحفاظ على الأفلام السعودية وأرشفتها كسجل لإنجازات صناعة الأفلام في المملكة وفقاً لأحدث التقنيات الدولية .

كما تم تعيين الدكتورة ” زينب الخضيري ” رئيسة لمبادرة برنامج التفرغ الثقافي والمسئول عن تحديد المبدعين المستحقين للتفرغ لإنجاز مشروعاتهم الثقافية كالأفلام والروايات وغيرها وفق ضوابط محددة .

كما تم تعيين الشيف ” بسمة الخريجي ” لإدارة مبادرة مهرجان الطهي الوطني والمسئول عن التعريف بالأكلات الشعبية والحفاظ على دلالتها الثقافية من خلال مهرجان سنوي يضم عدد من الفاعليات .