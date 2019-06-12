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زلزال يضرب باكستان بقوة 5 درجات

زلزال يضرب باكستان بقوة 5 درجات
إسلام آباد(صدى):

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومتراً في منطقة “بتغرام” بإقليم خيبر بختونخوانخواه الشمالي الغربي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات، وأبيت آباد، وصوابي، وبونير، ودير، ومانسهرا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75195 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يستر على المسلمين الموحدين في كل مكان .. آمين ,,

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