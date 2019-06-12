جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية لاستكمال إجراءات التعيين

الرياض(صدى):

دعت جامعة الملك سعود المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماءهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية هنا، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.

وأكدت الجامعة أنه سيتم اسقاط حق التعيين لمن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء من يليه في الترتيب.