” اعتدال ” : الإحباط وسيلة التنظيمات المتطرفة لنشر التطرف

نايف السالم(صدى):

كشف مركز ” اعتدال ” العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، أن نشر وتعزيز الشعور بالإحباط واليأس بين أفراد ومكونات المجتمع، أداة رئيسة لتقويض قيمه وأركان التنظيمات المتطرفة.

حيث أشار المركز إلى أن التنظيمات المتطرفة تلجأ إلى نشر ” الإحباط ” في المجتمعات والشعوب، بغرض تفعيل وتنشيط آلياتها لتجنيد عناصر جديدة، وتحقيق أهداف عدة.

وعن هذه الأهداف، فهي من بينها ” نشر حالات اليأس، وفقدان الثقة في الذات والمجتمع، وكذلك لترسيخ صور ذهنية خاطئة تدفع إلى رفض الواقع ” ، بالإضافة لبث الشائعات والمزاعم المغلوطة لضرب العلاقة بين الفرد والمجتمع.