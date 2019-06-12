محاكمة مشرف دار أيتام متهم بهتك عرض 6 أطفال

القاهرة(صدى):

تنظر محكمة الجنايات ببورسعيد في مصر، اليوم الأربعاء، محاكمة مشرف مؤسسة أيتام لاتهامه بهتك عرض 6 أطفال داخل المؤسسة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهم بخلع ملابس الأطفال، والاعتداء عليهم جنسيا عنوة أكثر من مرة منذ إيداعهما بالمؤسسة.

يذكر أن تقرير لـ ” نجدة الطفل ” أثبت أن سلوك الأطفال المجني عليهم غير سوي بما يشير بإمكانية حدوث تعدي جنسي عليهم وأن حالتهم النفسية سيئة للغاية وكذا وجود تضارب في أقوال المشرفين والعاملين بالجمعية محاولين إخفاء تلك الوقائع.