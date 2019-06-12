مقطع فاضح في قطر يبعد لاعب وسط المنتخب الجزائري من أمم أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أصدر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، قرارًا بإبعاد هاريس بلقبلة، لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي، من تشكيلة المنتخب في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وقرر بلماضي إبعاد بلقبلة بسبب مقطع فاضح له داخل غرفته بمعسكر المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة، معربًا عن تذمره من سلوك اللاعب المسيء لسمعة منتخب الخضر وللجزائر.

يذكر أن المقطع الفاضح تضمن ظهور اللاعب الجزائري في صورة سيلفي وهو عارٍ الأمر الذي أثار اشمئزاز الجماهير.