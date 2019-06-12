خلفان يقارن إجراءات المملكة بقضية خاشقجي وما فعله أردوغان بالأسير الفلسطيني

طلال الضوي(صدى):

قارن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بين موقف المملكة تجاه المتورطين في قضية الصحفي جمال خاشقجي، وبين الموقف التركي تجاه الأسير الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي في سجون تركيا، زاعمين أنه انتحر.

وقال خلفان: ” سبحان الله، أردوغان وحكومته كانوا فرحين لما جرى لخاشقجي من قبل موظفين سعوديين ارتكبوا بحقه جريمة يقدم الآن مرتكبيها للعدالة في المملكة ” .

وتابع: ” تمر شهور قليلة ويرتكب موطفون أتراك نفس الفعل بحق من أسموه جاسوسا إماراتيا وهو في الحقيقة مواطنا فلسطينيا بسيطا، عُذب وقتل في سجون تركيا ” .

وأضاف: ” الفرق ان السعودية تحاكم القتلة، لكن تركيا ادعت ان الفلسطيني المجند للإمارات كما تدعي كذبا وبهتانا وزورا انتحر، وسلمت جثته منزوعة الأعضاء إلى ذويه ” .

يذكر أن عائلة القتيل زكي مبارك طالبت بضرورة فتح تحقيق دولي وبيان موقف السلطات التركية وكشف الحقائق حول الواقعة، خاصةً بعد تأكيد وسائل إعلام تركية أن ” مبارك ” كان على علاقة بأبرز المعارضين للحزب الحاكم في تركيا .