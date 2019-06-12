رئيسة النواب الأمريكي تصف ترامب بـ ” القائد الأعلى للتشتيت “

وكالات(صدى):

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء عن سأمها من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب.

ووصفت بيلوسي ترامب بأته ” القائد الأعلى للتشتيت ” ، مؤكدة أنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر في واشنطن رداً على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب: ” سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه “.

وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها ” عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام “.

وبسؤالها خلال المؤتمر عن كيفية عملها مع ترامب عندما يوجه لها مثل هذه الإهانات، قالت: ” أسهمي ترتفع في كل مرة يهاجمني فيها، دعونا لا نقضي وقتاً أطول من اللازم في هذا الشأن لأن هذا سيكون انتصاراً له، للقائد الأعلى للتشتيت ” .