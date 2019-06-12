صحفي تركي يستخدم ” يد مواطن سعودي ” وينسبها للمعارض فتح الله كولن!

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة للنظام التركي والصحافة الموالية له، تم كشف سقطة إعلامية لصحيفة موالية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وتجلى ذلك في استخدام الصحيفة لصورة يد مواطن سعودي توفي حديثًا، من أجل إثبات محاولة انتحار الداعية التركي زعيم المعارضة فتح الله كولن، زاعمًا أن يده قد ازرقت بعد أن أوصلوا فيها إبرة الوريد لمدة طويلة.

لكن سرعان ما كشف نجل المواطن صاحب الصورة، المتوفي الأمر، بعدما فوجئ باستخدام صحفي تركي، صورة ليد والده وهو على فراش المرض، حتى أصبح الموضوع حديث الصحف والقنوات التركية.

يذكر أن السلطات التركية تتهم كولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، وهو ما ينفيه زعيم المعارضة المقيم حاليا في المنفى بالولايات المتحدة.