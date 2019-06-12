حفل غنائي لمحمد رمضان في المملكة قريبا

أميرة خالد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أمس الثلاثاء، عن تنظيم حفل غنائي للفنان المصري محمد رمضان في المملكة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” مقطع فيديو لإحدى أغاني محمد رمضان معلقًا: ” قريبا في المملكة ” في إشارة لإقامة حفل بالمملكة.

ويقيم رمضان لأول مرة حفل في المملكة وذلك في إطار نشاطات هيئة الترفيه.

يذكر أن رمضان أحيا أول حفل غنائي له خلال شهر مارس الماضي، في مصر، ولاقي نجاحا جماهيريا كبيرا.