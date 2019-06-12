فرنسا تفوز على أندورا في تصفيات يورو 2020

نواف السالم(صدى):

تمكن منتخب فرنسا من الفوزعلى مضيفه أندورا 4-صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وتقدم المنتخب الفرنسي في الدقيقة 11 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف زميله وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول سجل فلوريان توفان الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني سجل كورت زوما الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 59، في المباراة الثانية، كما شهدت أيضًا فوز أيسلندا على تركيا 2-1 و ألبانيا على مولدوفا 1-صفر.

وتقدم منتخب أيسلندا في الدقيقة 21 من خلال لاعبه راجنار سيجوردسن، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 41 سجل منتخب تركيا هدفه الوحيد عن طريق دوروكان توكوز.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام تركيا وأيسلندا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، أما ألبانيا فتحتل المركز الرابع برصيد ست نقاط، ثم مولدوفا في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط قبل أندورا متزيلة الترتيب بلا نقاط.