سائق يتظاهر بأنه يعاني من أزمة قلبية لزيادة في أجره

كانبرا(صدى):

التقطت أسترالية صورة سائق سيارة أجرة تظاهر على حد وصفها، بإصابته بأزمة قلبية، للحصول على زيادة في أجره.

و قالت المرأة إن السائق لم يكن يريد إيصالها من مطار سيدني إلى ضاحية أناندال التي تبعد 10 كيلو متر بسبب انخفاض الأجرة فتظاهر بالمرض.

وظهر السائق وهو يميل على شجرة واضعا يده على قلبه، ويصيح ” لا أستطيع إيصالك، أشعر بالضيق ” وردت المرأة ” هذا يستحق الأوسكار ” .