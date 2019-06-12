الإطاحة بمبتز نشر صور مواطنة بمواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

نجحت شرطة الخرج بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الإطاحة بشخص ابتز مواطنة.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز، قد تلقت بلاغاً من مواطنة، يفيد بتعرضها للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل.

وأوضحت المواطنة في بلاغها أن المتهم قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.

وأوضح الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت ضبط المتهم.