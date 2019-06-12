الميركاتو الصيفي 2019.. نيمار يبحث عن فرصة للهروب ورنالدو يتمسك بصديقه

ماجد محمد(صدى):

تواصل الأندية جهودها للحاق بعقد المزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي 2019، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.

وفيما يتعلق بأزمة نيمار دا سيلفا ورغبته في الرجوع إلى البرسا، فمازال اللاعب يحاول أن يهرب من باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وفي هذا الصدد وصفت صحيفة سبورت الإسبانية العلاقة بين نيمار والنادي الفرنسي بأنها وصلت لمرحلة الطلاق، لافته إلى أن اللاعب البرازيلي يشعر بالإحباط؛ نظرًا إلى فشل فريقه الفرنسي على الصعيد الأوروبي، وعجزه عن عبور دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاث الأخيرة، لذلك يسعى لإيجاد فرصة للعودة للبرسا في الميركاتو الصيفي 2019.

وتراجعت القيمة السوقية للاعب بما يعادل 64 مليون يورو، وهو ما سيمثل نقطة إيجابية للنادي الراغب في ضمه.

وعلى جانب أخر يحاول رونالدو إقناع صديقه مارسيلو للانضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2019؛ خاصة بعد أن أعلن مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان انضمام الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لاعب ليون إلى ريال مدريد.