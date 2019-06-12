منع ظهور منى شداد على قنوات المملكة وتعليق نشاطها الفني

علي القحطاني(صدى):

علقت الهيئة العامة للترفيه، اليوم، أي نشاط فني للفنانة الكويتية منى شداد في المملكة، ومنع ظهورها في أي قنوات تلفزيونية أو إذاعية سعودية.

وعلق عبدالله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، على تعليق نشاط منى شداد بالمملكة، قائلًا ” كفاية استهتار فينا فتحنالكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا لاتستغلوا طيبتنا وكرمنا .. نحن لانمن على أحد، لكن وقت الجد احنا شعب قوي ولن نسكت على من يسىء لولاة امرنا وبلادنا ” .

وظهرت منى شداد في مقطع فيديو لها، تبايع تميم بن حمد أمير قطر، مؤكدة أن فطر لها مكانة خاصة لديها، قائلة ” تميم المجد وأمي الحبيبة الشيخة موزة صح، وأنا بنت صباح العز ” ، ما اثار غضب الكثير من المتابعين لمبايعتها دولة داعمة للإرهاب.