بالفيديو.. الهنود يبتلعون الأسماك الحية لعلاج الربو وغيره من الأمراض

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، إقبال الهنود على ابتلاع الأسماك الحية لعلاج مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي.

ولم تتضح بعد الفوائد العلمية من وراء هذا الأسلوب الغريب والمحفوف بالمخاطر كذلك، حيث لم تظهر أي دراسة علمية وتثبت أن ابتلاع الأسماك الحية يعالج الربو.

وتوافد الآلاف من المشترين على مدينة حيدر أباد بجنوب الهند، لشراء الأسماك الحية من أحد الباعة وابتلاعها، فيما يعرف بـ “براسادام السمك” السنوي، وهو حدث يلجأ إليه المصابون بالربو، بدعوى أن هذا النوع من الأسماك قادر على شفائهم.