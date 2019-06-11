7 طرق لحماية بياناتك على هواتف آيفون

عادل الحربي(صدى):

تحاول الكثير من الشركات أن تجد الطرق للوصول إلى بيانات المسخدمين الشحصية بمختلف الطرق؛ بهدف الوصول إلى عدد من المستهلكين.

وتوفر هواتف آيفون طرق لحماية الخصوصية، حيث يعد هاتف آيفون، وجميع البيانات الشخصية الموجودة فيه بمثابة كشف كامل لحياتك الشخصية لأنه يحتوي على كل شيء عنك ابتداء من جهات الاتصال، وموقعك الجغرافي على مدار اليوم، وصورك، ورسائلك الشخصية، وبيانات العمل، وحتى حسابك المصرفي.

ونرصد 7 إعدادات خصوصية لهواتف آيفون تساعدك على تأمين وحماية بياناتك.

إعدادات الموقع

يجب أن تفعل خاصية الموقع في قسم الإعدادات، فالخاصية ستكشف موقعك لجميع التطبيقات التي تستخدمها، مما يعرض بياناتك للخطر.

الكاميرا

عليك تحديد التطبيقات التي تستخدم الكاميرا من قسم الإعدادات، وإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد أن تستخدم فيها الكاميرا.

الميكروفون

نفس الوضع في الكاميرا، فلا تسمح لجميع التطبيقات بالحصول على مدخل للجانب الصوتي من الهاتف.

تتبع الإعلانات

يوجد في آييفون خاصة لتقليل تتبع الإعلانات عليك فقط تفعيلها من الإعدادات.

الصور المباشرة

أغلق الخاصية التي بدأت تمتلكها هواتف آيفون حديثا وهي خاصية الصور المباشرة، والتي تلتقط الصورة على شكل فيديو سريع، يبدأ قبل ثانية من نقر زر التصوير، فعند إغلاقها سيمنع وصول الصور على شكل فيديو قصير قد يكشف معلومات صوتية أو لقطات غير ضرورية عن حياتك الشخصية.

قراءة الرسائل رغم الإقفال

لحماية معلوماتك الشخصية من كل من حولك، عليك بإغلاق خاصية الرسائل الكاملة التي تظهر على شاشة الهاتف بالرغم من إقفال الشاشة.

البريد الصوتي

لابد من وضع كلمة سرية قبل الدخول للبريد الصوتي، منعا للقراصنة “الهاكرز” من الدخول للرسائل، التي تساعدهم في الحصول على بياناتك.