الأرصاد: القراءات المنتشرة لدرجة الحرارة غير صحيحة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حقيقة القراءات المنتشرة لدرجة الحرارة في المملكة خلال الفترة الماضية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة، حسين القحطاني، ان القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دوليًّا والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد، هو قياس درجة الحرارة في الظل، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عدة معايير أثناء قياس درجة الحرارة منها معايير الارتفاع ومنطقة الرصد.

وأفاد بأن ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة.

وتابع أنه لهذا السبب يلاحظ البعض قراءات متباينة يتم نشرها دائمًا خاصة في فصل الصيف.