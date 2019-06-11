زوج ينتقم من رجل عاكس زوجته.. ضربه في منطقة حساسة حتى مات

القاهرة(صدى):

اعترف زوج مصري، أنه قتل آخر حاول معاكسة زوجته عبر الهاتف، بمساعدة قريبيه، إذ استدرجوه إلى منطقة زراعية وانهالو عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتفصيلًا، كان المجني عليه يرى زوجة الجاني عندما تذهب عند أسرتها حيث كار جارًا لهم، واتصل عليها أكثر من مرة يطلب فيه التعرف عليها ولقائها وأنه يحبها ويرغب في الارتباط بها.

أخبرت الزوجة زوجها بما حدث، ليضع الاخير خطة للانتقام منه، واستدرج المجني عليه إلى مزرعة نخيل عبر امرأة أوهمته بحبها له، وعندما ذهب فوجئ بالمتهمين يجهزون عليه وينهالون عليه ضربا.

وقام المتهمون بتكبيل الشاب من قدميه بـ ” حزام ” وألقوه علي الأرض ووجهوا له ضربات في ” منطقة حساسة ” حتي فقد الشاب الوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

واكتشفت الشرطة تفاصيل القضية بعدما وجدت هاتف القتيل على مقربة منه، وتتبعت آخر اتصالات أجراها.